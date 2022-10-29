ВСУ показали уникальные кадры уничтожения российской техники и живой силы

На юге бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский расчет 120-миллиметрового миномета, личный состав армии рф* и боекомплект российских захватчиков. Кадры попали в сеть.

Об этом пресс-служба ДШВ сообщила в Телеграме.

Сообщается, что огневое поражение противника защитники произвели из британских гаубиц L119 калибра 105 мм.

Отметим, что российские захватчики продолжают нести огромные потери на всех направлениях фронта. Так, защитники Украины с 24 февраля по 29 октября ликвидировали уже около 70 тысяч 250 российских военных, уничтожили 2659 танков, 5401 боевую бронированную машину, 1708 артиллерийских систем и другую технику врага.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!