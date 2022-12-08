ВСУ уничтожили уже 93 080 российских, раненых — в разы больше

С начала полномасштабного вторжения россии* Силы обороны Украины по состоянию на 8 декабря ликвидировали уже не менее 93 тысяч 80 российских военных. Причем, 340 из них за последние сутки.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о подтвержденных фактах смерти, реальное число умерших солдат рф может быть куда больше. Кроме того, по оценкам ряда экспертов. число раненых российских солдат — минимум в два раза больше.

Также по состоянию на 8 декабря украинские защитники уничтожили 2937 (+2) вражеских танков, 5911 (+2) боевых бронированных машин, 1925 (+2) артиллерийских систем, 395 (+0) реактивных систем залпового огня, 211 (+0) средств противовоздушной обороны, 281 самолет, 264 вертолета, 1603 (+2) беспилотника оперативно-тактического уровня, 592 (+0) крылатые ракеты, 16 (+0) кораблей/катеров, 4528 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 164 (+1) единицы специальной техники захватчиков.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!