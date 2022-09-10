ВСУ за три дня уничтожили российских ракет, самолетов и вертолетов на $157,5 миллионов

Украинские военные в течение 5-7 сентября уничтожили крылатых ракет, самолетов и вертолетов армии рф* на 157,5 млн долларов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении рф – это крылатая ракета Х-101, ориентировочная стоимость которой 13 млн долларов. Шесть таких ракет враг выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбила ПВО Воздушных сил), то есть общая стоимость выпущенных ракет составляет 78 млн долларов.

Кроме того, россияне выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, общая стоимость составляет 600 тыс. долларов (300 тыс. долларов за единицу).

Также за этот период враг потерял два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 млн долларов (16,2 млн долларов за единицу) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за единицу). Воины ДШВ 5-7 сентября уничтожили три российских штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за единицу).

За три дня украинские военные уничтожили 10 беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10» на 1 млн долларов (100 тыс. долларов за единицу).

Стоит добавить также, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 10 сентября ликвидировали около 52 тысяч 250 российских захватчиков.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!