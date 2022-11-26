«Вторая трансформаторная армия»: в украинском СНБО посмеялись над российскими военными

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.
По его словам, ранее россияне уже пробовали лишить жителей Украины горючего, а мир – зерна. Он заверил, что украинский народ справиться и с этим энергетическим фронтом.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у россии еще много ракет С-300, которые сейчас она использует для террора Украины. Данилов добавил, что если россияне захотят нанести по мощности такой же удар, как 15 ноября, то у них хватит ракет на три-четыре обстрела.
«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!