«Вторая трансформаторная армия»: в украинском СНБО посмеялись над российскими военными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что теперь армию рф* следует называть «Вторая трансформаторная армия», поскольку она ведет «героическую» борьбу с украинскими ТЭС и ТЭЦ.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее россияне уже пробовали лишить жителей Украины горючего, а мир – зерна. Он заверил, что украинский народ справиться и с этим энергетическим фронтом.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у россии еще много ракет С-300, которые сейчас она использует для террора Украины. Данилов добавил, что если россияне захотят нанести по мощности такой же удар, как 15 ноября, то у них хватит ракет на три-четыре обстрела.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!