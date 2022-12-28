Вымирающий кубинский крокодил погиб из-за электропроводки

В вольере Национального зоопарка США обнаружили мертвого кубинского крокодила, находящегося под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает New York Post.

Хищник родился на территории Смитсоновского национального зоопарка при Институте природоохранной биологии в 2012 году в рамках программы разведения. К сожалению, он прожил всего лишь 10 лет, не покидая собственного вольера.

Этот кубинский крокодил был агрессивным, но в последнее время работники зоопарка не фиксировали происшествий с его участием. Его каждый день осматривали и не замечали какие-либо видимые причины, которые могли объяснить будущее странное поведение пресмыкающегося.

На стене вольере на высоте около 1,5 метров была размещена электропроводка, которая заинтересовала животное. К сожалению, это было его фатальным решением, потому что он погиб.

По мнению работников зоопарка, крокодил в состоянии агрессии набросился на проводку, которую он сорвал и перегрыз в нескольких местах. Он успел съесть некоторые провода и часть электрического оборудования, что и могло стать причиной смерти.

Сейчас специалисты расследуют этот инцидент для фиксации точной причины гибели и возможных патологий, которые спровоцировали атаку крокодила на электропроводку.

Отметим, что кубинский крокодил является видом пресмыкающихся из рода настоящих крокодилов, находящимся под угрозой исчезновения. В дикой природе размер популяции составляет всего лишь примерно 3 тысячи чистокровных особей.

Эти хищники живут только на некоторых островах Кубы, а именно на острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата, что является одним из самых маленьких ареалов среди всех видов отряда крокодилов – впереди только китайский аллигатор.

«Курсор» сообщал об окаменелостях крокодила, который перекусил динозавра пополам.

Помимо этого мужчина отбился от напавшего на него крокодила сковородой, что попало на видео.