Обнаружены окаменелости крокодила, который перекусил динозавра пополам

Древний крокодил-убийца, живший около 95 миллионов лет назад, обнаружен археологами в Австралии.

Ученые смогли установить, какой была его последняя трапеза, пишет USA Today.

Даже частичное повреждение окаменелостей позволило определить по останкам черепа хищника его последние действия при жизни.

Исследователи уверены, что обнаружили гигантского пресноводного крокодила Confractosuchus sauroktonos, жившего в меловой период. Это около 95 миллионов лет назад.

Более мелкие кости, найденные непосредственно вместе с останками крокодила, принадлежат динозавру. Ученые обнаружили одно бедро, перекушенное пополам, а на другом бедре остались следы укуса — по всей вероятности, укус был чрезвычайно сильным, потому, что на костях остались следы зубов.

Археологи предположили, что крокодил убил животно и проглотил его почти целиком. Останки принадлежат детенышу орнитоподу, на момент смерти его вес приблизительно составлял около 1,8 кг. Орнитоподы относятся к группе травоядных динозавров, для которых был характерным утконосый клюв.

Такие находки являются чрезвычайно редкими для Австралии и по сути являются доказательством того, что древние гигантские рептилии, жившие в Австралии 95 миллионов лет назад, охотились и поедали динозавров.

Ранее Курсор писал, что археологи обнаружили самые древние человеческие останки.