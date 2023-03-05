Выжила чудом: спустя 25 дней после землетрясений в Турции из-под завалов достали собаку

Эксперты рассказали, как домашний питомец смог сохранить свою жизнь.

В городе Хатай (Турция) спасатели спустя 25 дней после катастрофических землетрясений достали из-под руин собаку породы Терьер, который выжил.

Об этом пишет Gazete Оksijen.

Специалисты проводили работы по вывозу мусора в одной из разрушенных построек в районе Антакья, во время чего услышали шум – они приостановили работы и начали разбор завалов.

Поиски помогли обнаружить собаку, которую отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля. Также на месте обнаружили тело человека, который, возможно, был хозяином домашнего питомца. Собака нашла еду в месте, где был заблокирован, благодаря чему выжил.

Hatay’da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı https://t.co/9jyZutbVUp pic.twitter.com/3IYT2rUoIR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 3, 2023

Ранее «Курсор» сообщал, что на Турцию обрушилось новое стихийное бедствие.