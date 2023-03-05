На Турцию обрушилось новое стихийное бедствие: на туристов сошла лавина

В турецком Артвине в горах туристов накрыла лавина, в результате чего погибли два человека. Еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает «TRT Haber«.

Инцидент произошел на плато Яйлалар, расположенном в селе Олгунлар. Лавина, которая унесла нескольких граждан, занимавшихся лыжным спортом. По официальной информации региона, инцидент произошел около 15:00 местного времени и привел к гибели двух человек, а также к получению травм семи других лыжников.

На данный момент все соответствующие службы, включая АFАD — управление по ликвидации последствий стихийного бедствия, находятся на месте происшествия и работают над координацией спасательных операций. Ситуация остается под контролем, и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

До этого на Турцию обрушились несколько серий сильнейших за последние десятки лет землетрясений. Самые смертоносные толчки зафиксированы 6 и 7 февраля магнитудой 7,8 и 7,6 баллов. Согласно последним отчетам, в результате происшествия погибли около 52 тысяч человек в Турции и соседней Сирии.

Напомним, сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения и в Израиле. Эксперты считают недавние подземные толчки «предвестниками» крупного стихийного бедствия. С начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.