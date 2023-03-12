Выживший в теракте 11 сентября рассказал, что чувствовал, когда падал с 22 этажа

Человек, переживший теракты 11 сентября 2001 года, описал свою невероятную историю выживания.

Об этом сообщает Lad Bible.

Паскуале Баззелли, известный как «серфер 11 сентября», прибыл на работу утром 11 сентября 2001 года в Северную башню Всемирного торгового центра, когда в здание врезался самолет. Он работал на 64-м этаже, и первые признаки проблемы появились, когда он поднялся на лифте на работу, но почувствовал, что c конструкцией что-то не так.

Подойдя к своему столу, Баззелли позвонил своей жене Луиз и попросил ее включить телевизор, чтобы посмотреть, что случилось. Женщина пришла в ужас, когда увидела сообщение о самолете, летящем в Северную башню.

Вместе со своими коллегами по офису Баззелли попытался сбежать по лестничной клетке. К тому времени, как они добрались до 22- го этажа, здание начало грохотать и трястись, и раздался «ужасный грохот», который он сравнил со звуком товарного поезда.

Опасаясь, что обломки вот-вот упадут с лестницы, Баззелли сделал «прыжок веры».

«Я оглядываюсь назад и ныряю практически с середины лестницы. Я просто сделал пару шагов, прыгнул и приземлился на эту прерывистую посадку на платформе, и я просто загнал себя прямо в угол, свернулся клубочком и попытался сделать себя как можно меньше в углу…Не было ничего, что могло бы защитить меня, кроме пола подо мной и двух стен, на которые я мог залезть в угол, так что я просто свернулся калачиком. Мне некуда было бежать», – поделился он.

Когда Баззелли почувствовал, что стена рядом с ним «треснула» и «пол начал прогибаться», его мысли обратились к жене и дочери.

«Я не могу поверить, что вот так я умираю», – добавил выживший.

Баззелли потерял 14 коллег, которые были с ним, когда рухнула башня. Он описал чувство вины после того, как выбрался из башни со сломанной ногой и лодыжкой.

Также «Курсор» сообщал, что ХАМАС готовит новые теракты уже в ближайшее время.