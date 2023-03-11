ХАМАС готовит новые теракты уже в ближайшее время — СМИ

По словам Мустафы аль-Савафа, «мы находимся на пороге более серьезных событий, либо из-за сионистской оккупации, либо из-за сопротивления, чей ответ не будет ограничен Иудеей и Самарией».

Террористические атаки в Израиле будут продолжать нарастать.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ХАМАСа и один из ведущих журналистов в секторе Газа Мустафа аль-Саваф, сообщает Kanal7.

По словам аль-Савафа, «мы находимся на пороге более серьезных событий, либо из-за сионистской оккупации, либо из-за сопротивления, чей ответ не будет ограничен Иудеей и Самарией, но будет находиться в оккупированной Палестине в 1948 году».

Аль-Саваф отметил, что операции в Иудее и Самарии «сами по себе не сдерживают оккупацию, но эта оккупация требует большей силы, и самые болезненные операции — это те, которые происходят внутри территорий, оккупированных в 1948 году».

По оценке аль-Савафа, атака в Тель-Авиве была предвестником дальнейших атак на израильской территории, по его мнению, «в ближайшем будущем ситуация движется к еще большей эскалации».

Аль-Саваф также заявил, что «в арсенале сопротивления есть многое, и у него есть даже вещи, которые могут вызвать кризис внутри сионистского образования, и «сопротивление в Газе набирает силу».

Как сообщал Курсор, силовики задержали отца террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве, а также посольство Франции в Израиле осудило теракт.

Сегодняшней ночью, 10 марта, силы ЦАХАЛа, Шин Бет и бойцы спецназа действовали в деревне Наалин в доме ликвидированного террориста Моатеса аль-Хаваджи, который накануне открыл стрельбу в Тель-Авиве и ранил трех человек. По информации палестинских источников, в ходе операции силовикам удалось арестовать отца преступника.

Также сообщается о перестрелке во время операции. Два палестинца получили ранения, когда пытались оказать сопротивление. В ходе операции силы ЦАХАЛа нанесли на карту дом террориста, дом которого по распоряжению министра обороны Йоава Галанта снесут.

Отметим, что вчера, 9 марта, в кафе на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион (Тель-Авив) произошел теракт, в котором ранения получили три человека. Пострадавших уже доставили в больницу, а террориста ликвидировали.

Позже Курсор сообщал, что появилось видео с первой реакцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда тот находился в Риме (Италия). Он сказал, что произошло «очень серьезное нападение», и добавил, что «мы усиливаем полицию и силы безопасности».

Помимо этого о теракте высказался представитель террористической организации ХАМАС, заявивший, что это только «первоначальный ответ на преступления», которые якобы совершил Израиль в Иудее и Самарии.