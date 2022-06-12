Washington Post утверждает, что журналистку Абу Акле убили солдаты ЦАХАЛа

Одна из популярнейших американских газет Washington Post по итогам своего собственного расследования пришла к выводу, что палестинскую журналистку Абу Акле якобы убили израильские солдаты. Израиль не отрицает, но и не подтверждает эту информацию, уверяя, что не может окончить расследование без пули.

В новом отчете Washington Post о гибели палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле в прошлом месяце утверждается, что улики указывают на то, что она, скорее всего, была убита выстрелами ЦАХАЛа.

Аналогичные расследования, проведенные CNN и AP, привели к такому же выводу. Израиль заявил, что вполне возможно, что она была убита выстрелами ЦАХАЛа, но сказал, что полное расследование невозможно без пули, которую Палестинская автономия отказалась передать.

ЦАХАЛ еще не завершил собственное расследование инцидента.

Курсор ранее писал, что сенаторы США призывают к независимому расследованию смерти Абу Акле. «Мы глубоко обеспокоены убийством американской журналистки Ширин Абу Акле, которая была застрелена во время репортажа недалеко от города Дженин 11 мая», — написали сенаторы в письме Энтони Блинкену.

Также сообщалось, что Макрон обратился к Аббасу и обсудил с ним убийство журналистки. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой ПА Махмудом Аббасом. Французский лидер сказал ему, что им «нужно выяснить обстоятельства смерти Ширин Абу Акле».