Сенаторы США призывают к независимому расследованию смерти Абу Акле

«Мы глубоко обеспокоены убийством американской журналистки Ширин Абу Акле, которая была застрелена во время репортажа недалеко от города Дженин 11 мая», — написали сенаторы в письме Энтони Блинкену.

Сенаторы США Митт Ромни (от штата Юта) и Джон Оссофф (от штата Джорджия) в понедельник направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призывая к «полному и прозрачному расследованию» смерти Ширин Абу Акле.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Мы призываем Государственный департамент обеспечить полное и прозрачное расследование и привлечение к ответственности за смерть Акле», — написали они, добавив, что убийство гражданина США и журналиста, работавшего в зоне конфликта неприемлемо.

Далее они написали, что во всем мире журналисты стремятся к правде и ответственности, подвергая себя большому риску.

«Свобода прессы является основной американской ценностью, и мы не можем мириться с безнаказанностью, когда журналистов убивают при исполнении служебных обязанностей», — написали Оссофф и Ромни.

«Мы настаиваем на том, чтобы администрация обеспечила полное и прозрачное расследование и восторжествовала справедливость в связи со смертью Акле», — говорится в письме.

Они попросили Блинкена предоставить подробную информацию о ходе этой работы в течение 30 дней.

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