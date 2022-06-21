Забастовка учителей: завтра школы и детские сады не откроются

Глава профсоюза учителей заявила о том, что министерство финансов не предлагает никакого предложения о выходе из кризиса и именно поэтому забастовка будет усиливаться.

Профсоюз учителей объявил сегодня (вторник), что завтра в начальных школах и детских садах занятий не будет вообще. Согласно заявлению профсоюза учителей, занятия будут проводиться только в специальных учебных заведениях.

Генеральный секретарь организации Яффа Бен-Давид объяснила, что они решили усилить санкции, поскольку им не было представлено конкретное предложение по выходу из кризиса.

«Мы ведем переговоры с чиновниками финансового ведомства уже шесть месяцев, но до сих пор не получили ни одного конкретного предложения, — сказала она. А со мной — уже завтра», — добавила она. «Это чрезвычайная ситуация национального масштаба и ощутимая опасность для будущего Государства Израиль. Только соглашение о зарплате предотвратит отказ от работы, который приведет к краху системы образования», — сказала она.

Курсор ранее писал, что Либерман отказался выполнять ультиматум бастующих учителей. Министр финансов Израиля заявил, что государство не сможет выделить 40 миллиардов шекелей на зарплаты государственным служащим. «Очевидно, что мы не можем их выплатить», — заявил Либерман.

Также сообщалось, что конфликт профсоюза учителей и минфина продолжается. Трудовой конфликт между профсоюзом учителей и министерством финансов и не думает заканчиваться. По словам главы минфина Авигдора Либермана, минфин не заключит нового коллективного договора с учителями без выполнения заявленных ранее условий.