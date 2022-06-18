Конфликт профсоюза учителей и минфина продолжается

В воскресенье профсоюз учителей усиливает забастовочные санкции. По всей стране школы и детские сады откроются на два часа позже, в 10:00.

Трудовой конфликт между профсоюзом учителей и министерством финансов и не думает заканчиваться. По словам главы минфина Авигдора Либермана, минфин не заключит нового коллективного договора с учителями без выполнения заявленных ранее условий.

Речь идет об изменении расписания летних каникул и введения дифференцированной оплаты труда педагогов в зависимости от качества и результатов их работы.

В свою очередь, председатель профсоюза Яфа Бен-Давид отвергает эти требования. По ее словам, переговоры возможны лишь после того, как будет подписан новый договор с профсоюзом.

При этом Либерман заявил, что на образование в Израиле тратится больше денег, чем на оборону.

«Вложения в учителя привлекут в систему качественные кадры из хай-тека, а коллективными договорами этого не достичь», — заявил Либерман на конференции «Шабат Тарбут» в Беэр-Шеве.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, почему в Израиле дорожает хлеб. Несмотря на контроль над ценами на хлеб, пекарни находят способ, чтобы заставить израильтян заплатить больше, а политики проводят реформы по снижению цен на ананасы и ягоды, а не на самые необходимые продукты питания для покупателей.

Кроме того, наш сайт писал, что в Израиле ввели новые налоги на курение.

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