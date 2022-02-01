Завтра ЦАХАЛ испытает новую систему оповещения о землетрясениях в городе Модиин

ЦАХАЛ завтра в 10 утра протестирует систему оповещения о землетрясениях, в ходе которого будут звучать сирены а также голосовое предупреждение.

Армия обороны Израиля проведет завтра испытания новой системы раннего оповещения о землетрясениях в городе Модиин в центральной части Израиля, сообщают военные.

Об этом пишет Times of Israel.

В 10:05 утра в городе зазвучат сирены, а также предупреждение «землетрясение, землетрясение», сообщает ЦАХАЛ.

В случае настоящего землетрясения система будет звучать дважды.

Испытание проводится после нескольких небольших толчков в Израиле и на фоне общего беспокойства по поводу более крупного события.

Курсор ранее писал, что служба Тыла запускает новую систему оповещения о землетрясении. На прошлой неделе 6 подземных толчков в районе Кинерета почувствовали жители Галилеи, некоторые школы даже были эвакуированы. Ранее землетрясение в районе Кипра также «тряхнуло» Хайфу и некоторые города Центра.

Кроме того, в сети показали видео из кибуца на границе с Иорданией, где произошло землетрясение. Ролик демонстрирует местный небольшой супермаркет. На кадрах можно увидеть, насколько сильными были толчки — шатало чуть ли не все здание.

Также Курсор сообщал, что из-за прошедшего недавно в Израиле землетрясения, военное управление по защите гражданского населения издало инструкцию с планом действий. Людям, которые остались в здании, рекомендуют покинуть его и выйти на открытое пространство. При отсутствии возможности покинуть здание, необходимо зайти в бомбоубежище. При этом окна и дверь следует оставить открытыми.

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