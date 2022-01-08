Землетрясение сотрясло провинцию Цинхай в Китае

Сильное землетрясение магнитудой около 6,9 баллов сотрясло провинцию Цинхай , повредив железнодорожные тоннели.
Об это сообщает Independant.
Хотя до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти, согласно сообщениям местных новостей , несколько человек с получили легкие травмы и были направлены в больницу.
Землетрясение силой 6,9 балла произошло в горной части провинции в 1:45 утра.
Notable quake, preliminary info: M 6.6 — 111 km SW of Jinchang, China https://t.co/IiDy1arp1D
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 7, 2022
Землетрясение ощущалось как минимум в 140 км к юго-востоку от столицы провинции Синин, где некоторые люди выбежали из своих домов.
Провинция активировала аварийное реагирование уровня II — второе по величине в четырехуровневой системе экстренного реагирования на землетрясения в Китае.
По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, движение поездов на некоторых участках высокоскоростной железнодорожной линии Ланьчжоу-Синьцзян было приостановлено после того, как в результате землетрясения были повреждены несколько туннелей на этой линии.
В эпицентр направлены группы экстренного реагирования, в том числе сотни пожарных из Цинхая и соседней провинции Ганьсу, более 2000 спасателей из соседних провинций находятся в режиме ожидания.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле пройдут учения по подготовке к землетрясениям.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.