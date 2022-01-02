Землетрясение в Китае: есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Об этом пишет Синьхуа.

По данным Китайского центра сейсмологической сети (CENC), землетрясение произошло в 15:02 по пекинскому времени и затронуло город Лицзян с населением более 1,2 миллиона человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На месте происшествия работают местные пожарные и поисково-спасательная группа в составе 60 человек.

Курсор также писал, что на Ла-Пальме прекратилось извержение вулкана, длившееся в течение 85 дней. Остров Ла-Пальма официально подтвердил окончание извержения вулкана Кумбре-Вьеха, который был активен в течение 85 дней. Об этом заявил Хулио Перес, советник правительства Канарских островов по вопросам администрации, юстиции и безопасности, в субботу 25 декабря.

Также мы писали, что в воскресенье на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Вулкан извергнул лаву, пепел и огромный столб дыма. До этого несколько дней около него наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Поэтому властям пришлось эвакуировать 5000 человек.

По словам вулканолога Ставроса Мелетидеса, извержение вызвало образование пяти трещин на склонах вулкана, и никто не знает, сколько еще продлится извержение.

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