Землетрясения в Турции: группа спасателей из Израиля стала одной из крупнейших

На помощь для ликвидации последствий землетрясений в Турцию направили спасательные группы около 70 стран. Израиль направил всего 450 человек.

Об этом говорится в публикации турецкого издания «Anadolu«.

Как отмечено в сообщении, крупнейшая иностранная группа состоит из 725 человек — ее отправил Азербайджан. От Израиля в Турцию прибыло 450 спасателей и медиков. Также в тройку самых многочисленных групп вошла Индия — из Нью-Дели приехали на помощь 252 специалиста.

Большое количество людей были направлены в помощь турецким спасателям от Франции и Турецкой республики Северного Кипра. Париж отправил 204 своих специалистов, а Северный Кипр — 200.

Поисково-спасательная группа на поиски пострадавших от землетрясения юго-восток Турции была направлена Силами обороны Израиля 6 февраля. Делегацию возглавил начальник Национального спасательного отряда Командования тыла Голан Вач. В нее вошли 150 человек, находящихся на действительной службе и в резерве, медики и сотрудники Управления пожарно-спасательной службы Израиля.

Мощнейшие землетрясения охватили Турцию и Сирию 6 февраля. Магнитуда подземных толчков максимально достигала более 7 баллов. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях сроком на три месяца. В этот же день ряд стран, в том числе — Израиль, направили свои спасательные группы для помощи турецким специалистам.

Спасательные работы в Турции продолжаются. Количество погибших там уже приблизилось к 20 тысячам. Еще более 3 тысяч человек стали жертвами землетрясений в Сирии.