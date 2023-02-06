Израиль направил в Турцию поисково-спасательную делегацию

Силы обороны Израиля в понедельник, 6 февраля, направили поисково-спасательную группу на поиски пострадавших от землетрясения юго-восток Турции.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Как только мы приземлимся, мы сразу же приступим к работе, как мы привыкли это делать», — сказал подполковник Ричард Хехт, международный представитель ЦАХАЛа.

Он охарактеризовал стихийное бедствие с массовыми жертвами, унесшее многие жизни в Турции и на севере Сирии, как трагический день.

ЦАХАЛ возглавляет операцию «Оливковые ветви» совместно с министерствами иностранных дел и обороны. Операция будет включать в себя гуманитарную помощь, а также делегацию командования тыла АОИ. Передовая группа вылетела в Турцию в 16:00 с базы ВВС Хацор в центральной части Израиля.

По словам Хехта, передовая группа должна «понимать точные потребности турецкого правительства». Генерал-майор Рафи Мило, глава Командования тыла, определил миссию делегации как оказание немедленной помощи путем спасения жизней.

«Это будет включать в себя быстрое картографирование мест, пострадавших от землетрясения. Параллельно делегация готовится оказать медицинскую помощь лицам, спасенным с мест, пострадавших от землетрясения», — сообщили в ЦАХАЛе.

Делегацию возглавил полковник (в запасе) Голан Вач, начальник Национального спасательного отряда Командования тыла, и в ее состав входят 150 человек, находящихся на действительной службе и в резерве. В состав делегации также входят сотрудники Управления пожарно-спасательной службы Израиля.

По словам Хехта, он приземлится в Адане на юго-востоке Турции и охватит три основных пункта: Адану, Газиантеп и Кахраманмараш. Полковник Элад Эдри, командир поисково-спасательной бригады тыла, будет командовать поисково-спасательными работами и логистической подготовкой.

Ранее «Курсор» сообщал, что Галант одобрил создание полевого госпиталя ЦАХАЛа в Турции.