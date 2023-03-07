Женщина нашла тело мужа в шкафу спустя 8 месяцев после его исчезновения

Жительница США по имени Дженнифер Мэдж нашла тело своего мужа в платяном шкафу через восемь месяцев после того, как он был объявлен пропавшим без вести.

Об этом сообщает Lad Bible.

По словам американки, ее супруг Ричард Мэдж пропал без вести во второй половине дня 27 апреля 2022 года. Полицейское управление Трои в то время обыскало имущество, обнаружив странный запах, исходящий из семейного дома.

Правоохранители обыскивали дом как минимум дважды, но в итоге сантехник смог устранить запах. После этого полиция начала расследование.

В отчете о пропавших без вести утверждалось, что в последний раз Мэдж видели выходящем из дома в синих джинсах и синей футболке. По словам его сына, в последние раз он видел отца за работой, когда тот пошел за ключом к складу.

Однако спустя 8 месяцев женщина отправилась за рождественскими украшениями в помещение, которое она редко посещала, потому что там было много мусора. Потом она обнаружила глубоко в шкафу пропавшего мужа, тело которого уже мумифицировалось, после чего Дженнифер позвонила в 911. Дженнифер находилась в полном шоке, но в то же время поблагодарила полицию за работу.

«Несмотря на то, что мы хотели не того результата, который у нас был, это все же результат, при котором мы можем его упокоить», – поделилась сестра покойного мужчины.

По словам коронера Стива Нонн из офиса коронера округа Мэдисон, во время вскрытия специалисты не обнаружили никаких других травм или доказательств, указывающих на то, что это убийство. Полиция определила смерть Ричарда как самоубийство.

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