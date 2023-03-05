Самый богатый человек всех времен потерял все деньги за 2 минуты

Житель США Крис Рейнольдс на короткое время стал самым богатым человеком всех времен, но вскоре все потерял все деньги.

Об этом сообщает Lad Bible.

56-летний Крис Рейнольдс открыл свой счет в Paypal в июле 2013 года и обнаружил, что на его счет были зачислены колоссальные 92 233 720 368 547 800 долларов, то есть 92 квадриллиона долларов. Это ненадолго сделало его самым богатым человеком и единственным квадриллионером, ходившим по Земле.

«Это любопытная вещь. Не знаю, может быть, кто-то развлекался», – поделился мужчина.

По словам Рейнольдса, самое большее, что он когда-либо зарабатывал через PayPal, составляло «немногим более 1000 долларов» от продажи винтажных шин BMW на eBay. В PayPal спустя 2 минуты осознали свою ошибку и исправили ее, извинившись перед Рейнольдсом за причиненные «неудобства».

«Это, очевидно, ошибка, и мы ценим, что г-н Рейнольдс понял, что это так», – сказано в заявлении службы онлайн-платежей.

PayPal предложил пожертвовать денежную сумму благотворительной организации по выбору Рейнольдса в качестве оплаты за несчастный случай.

«Мы думаем, что это вдохновляет, что он решил использовать это событие, чтобы пожертвовать на дело, в которое он верит. И мы надеемся почтить этот дух, сделав пожертвование на дело, которое он выбрал — мы связались с ним, чтобы сделать это предложение и сообщить ему, что мы благодарны за то, что он наш клиент!», – добавили в компании.

Позже Рейнольдс дал интервью и признался, что, увидев эти цифры на своем счету, он почувствовал себя «на миллион долларов». Также он сказал, что если он мог бы оставить 92 квадриллиона долларов себе, то с их помощью «погасил бы государственный долг», а также приобрел бейсбольную франшизу «Филлис».

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