Самый богатый человек всех времен потерял все деньги за 2 минуты

21:36, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Единственный квадриллионер, ходивший по Земле.

Житель США Крис Рейнольдс на короткое время стал самым богатым человеком всех времен, но вскоре все потерял все деньги.

Об этом сообщает Lad Bible.

56-летний Крис Рейнольдс открыл свой счет в Paypal в июле 2013 года и обнаружил, что на его счет были зачислены колоссальные  92 233 720 368 547 800 долларов, то есть 92 квадриллиона долларов. Это ненадолго сделало его самым богатым человеком и единственным квадриллионером, ходившим по Земле.

«Это любопытная вещь. Не знаю, может быть, кто-то развлекался», – поделился мужчина.

По словам Рейнольдса, самое большее, что он когда-либо зарабатывал через PayPal, составляло «немногим более 1000 долларов» от продажи винтажных шин BMW на eBay. В PayPal спустя 2 минуты осознали свою ошибку и исправили ее, извинившись перед Рейнольдсом за причиненные «неудобства».

«Это, очевидно, ошибка, и мы ценим, что г-н Рейнольдс понял, что это так», – сказано в заявлении службы онлайн-платежей.

PayPal предложил пожертвовать денежную сумму благотворительной организации по выбору Рейнольдса в качестве оплаты за несчастный случай.

«Мы думаем, что это вдохновляет, что он решил использовать это событие, чтобы пожертвовать на дело, в которое он верит. И мы надеемся почтить этот дух, сделав пожертвование на дело, которое он выбрал — мы связались с ним, чтобы сделать это предложение и сообщить ему, что мы благодарны за то, что он наш клиент!», – добавили в компании.

Позже Рейнольдс дал интервью и признался, что, увидев эти цифры на своем счету, он почувствовал себя «на миллион долларов». Также он сказал, что если он мог бы оставить 92 квадриллиона долларов себе, то с их помощью «погасил бы государственный долг», а также приобрел бейсбольную франшизу «Филлис».

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