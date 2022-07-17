Житель Реховота арестован после угроз в адрес Нетаниягу

29-летний житель Реховота, чья личность не раскрывается, на одном из интернет-форумов пригрозил поджогом Высшего суда и лично Нетаниягу — за это он был арестован и допрошен полицией.

Национальный отдел по расследованию киберпреступлений в Лахаве сегодня (в воскресенье) арестовал 29-летнего жителя Реховота по подозрению в угрозах в адрес Высшего суда и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Это произошло после того, как он написал на одном из интернет-форумов: «Я сожгу Высший суд. Биби и это все? Пусть немного успокоится». Во время допроса в полиции он утверждал, что не имел намерения причинить кому-либо вред и что эти вещи были написаны из желания «выплеснуть личное мнение».

Мужчина был освобожден условно-досрочно.

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