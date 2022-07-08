В Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них

Как сообщили свидетели, неизвестные ворвались в квартиру и прицельно расстреляли жертву, после чего скрылись. Предварительная версия полиции — конфликт между преступниками.

В деревне Зарзир, в Северной Галилее, произошло страшное событие. Группа друзей устроила посиделки в доме, однако в один момент к ним ворвались неизвестные и начали стрелять. Бандиты расстреляли одного из присутствующих. Инцидент произошел вечером 7 июля.

На место вызвали полицию и парамедиков МАДА. Однако врачи не смогли спасти 33-летнего мужчины, который получил множественные ранения.

Свидетели рассказали, что неизвестные скрыли сразу после убийства. Полиция предполагает, что причина расстрела – конфликт между разными бандами или отдельными бандитами. Дело в том, что убитый сам не раз попадал в поле зрение полиции в связи с различными преступлениями.

Той же ночью полиция установила на местных дорогах КПП. В результате был арестован один подозреваемый. Во время допроса свою вину отрицал. Более того, он говорил, что дружил с погибшим.

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