Жителей Донбасса не выпускают из городов даже в россию: чтобы не сбежали от призыва

На Донетчине мужчин из городов, оккупированных россией с 2014 года, не выпускают за границу так называемой «днр»* ни в россию, ни даже на захваченную часть Запорожья.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Укринформ.

«Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике», – написал Андрющенко.

По его словам, есть информация, что за 40 тысяч рублей можно «порешать» и получить справку о том, что ты не подлежишь мобилизации. А потом еще за 40 тысяч рублей взятки на «таможне днр» можно уехать в россию.

По его словам, это доступно далеко не всем, но такая услуга пользуется в последнее время большим спросом.

Как сообщалось, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из наибольших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!