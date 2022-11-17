Жителя Иерусалима подозревают в нападении на беременную жену

Мировой суд продлил срок его содержания под стражей до 20 ноября.

В четверг, 16 ноября, стало известно о задержании полицией 43-летнего жителя района Рас-эль-Амуд в Иерусалиме. Его обвиняют в нападении на супругу.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Женщина, которая находится на девятом месяце беременности, упала и ей потребовалось медицинская помощь. Есть подозрение, что в этом виноват ее муж.

Сотрудники полиции задержали его и начали расследование инцидента. Мировой суд продлил его срок содержания под стражей до 20 ноября.

«Курсор» писал ранее, что департамент полицейских расследований представил в мировой суд Беэр-Шевы обвинительный акт в отношении сотрудника израильской полиции, жителя Нетивота, после того как он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей.

Ещё мы писали, что в Петах-Тикве мужчина попытался убить жену топором на глазах у детей.