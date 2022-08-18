Беспредел в полиции: сотрудник из Нетивота регулярно избивал свою жену

12:37, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
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Фото: пресс-служба полиции Израиля

Полицейского обвиняют в том, что в последние годы он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей причинением вреда, если она уйдет от него.

Департамент полицейских расследований представил в мировой суд Беэр-Шевы обвинительный акт в отношении сотрудника израильской полиции, жителя Нетивота, после того как он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей.

Согласно обвинительному заключению, которое было подано через адвоката Сион Дока и расследовано командой Юга в следственном отделе полиции, пара состоит в браке около 30 лет и имеет семерых детей.

Во время супружеских отношений между ними возникали споры и взаимные обвинения, которые включали обмен сообщениями и словесные перепалки. Несколько раз за последние годы подсудимый нападал на жену и угрожал ей.

Кроме того, когда в СМИ была опубликована новость об убийстве покойной Дианы Раз ее мужем-полицейским Амиром Разом, обвиняемый сказал жене: «Ты следующая на очереди».

В другом случае, после ссоры между ними, обвиняемый схватил свою жену за цепь, которая была на ее шее, и душил ее, пока цепь не порвалась.

Департамент полицейских расследований просит суд вынести постановление об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Ранее Курсор писал, что в МИД сообщили о трагедии с израильтянином на Синайском полуострове. Гражданин Израиля утонул на Синайском полуострове. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

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Автор материала:
Орли Шендт
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