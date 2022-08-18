Беспредел в полиции: сотрудник из Нетивота регулярно избивал свою жену

Департамент полицейских расследований представил в мировой суд Беэр-Шевы обвинительный акт в отношении сотрудника израильской полиции, жителя Нетивота, после того как он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей.
Согласно обвинительному заключению, которое было подано через адвоката Сион Дока и расследовано командой Юга в следственном отделе полиции, пара состоит в браке около 30 лет и имеет семерых детей.
Во время супружеских отношений между ними возникали споры и взаимные обвинения, которые включали обмен сообщениями и словесные перепалки. Несколько раз за последние годы подсудимый нападал на жену и угрожал ей.