Беспредел в полиции: сотрудник из Нетивота регулярно избивал свою жену

Полицейского обвиняют в том, что в последние годы он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей причинением вреда, если она уйдет от него.

Департамент полицейских расследований представил в мировой суд Беэр-Шевы обвинительный акт в отношении сотрудника израильской полиции, жителя Нетивота, после того как он несколько раз нападал на свою жену и угрожал ей.

Согласно обвинительному заключению, которое было подано через адвоката Сион Дока и расследовано командой Юга в следственном отделе полиции, пара состоит в браке около 30 лет и имеет семерых детей.

Во время супружеских отношений между ними возникали споры и взаимные обвинения, которые включали обмен сообщениями и словесные перепалки. Несколько раз за последние годы подсудимый нападал на жену и угрожал ей.