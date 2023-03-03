Журналист подвергся антисемитским преследованиям после расследования гибели протестующих

Ультраправые протестующие напали на известного перуанско-еврейского журналиста Густаво Горрити, преследуя его антисемитскими кричалками и плакатами возле его дома из-за расследований его веб-сайта о насилии со стороны полиции, вызванном продолжающимися беспорядками в Перу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Еврейские и нееврейские организации защищали журналиста с тех пор, как в прошлый вторник около 30 человек протестовали перед его домом в Лиме (Перу), ​​держа плакаты, изображающие его и еще одного нееврейского журналиста в виде крыс с мешками денег. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как некоторые протестующие выкрикивают антисемитские лозунги, например: «Мы продолжим посещать этого еврея, его дни сочтены» или «Горрити не перуанец, он еврей».

По данным Комитета защиты журналистов, протестующие были частью La Resistencia, «экстремистского правого движения, лидеры которого опубликовали обращение Горрити в социальных сетях и призывали последователей преследовать его». 12 февраля новостной сайт IDL-Reporteros, где Горрити работает главным редактором, опубликовал расследование некоторых смертей в Аякучо, южном городе, который был горячей точкой протеста.

Согласно расследованию, некоторые из протестующих, убитых полицией, были невиновны. Одного из них убили, когда он помогал раненому, а также 15-летнего, даже не участвовавшего в демонстрации. Команда журналистов заявила, что некоторые убийства, совершенные полицией, можно отнести к категории «внесудебных расправ».

Горрити, прославившийся в 1980-х годах репортажами о правительстве Перу, основал IDL-Reporteros в 2009 году. Ранее он подвергался антисемитским преследованиям со стороны ряда критиков, в том числе бывшего президента Перу.

По словам Джеффри Радзински, перуанско-еврейского юриста и политического аналитика, хотя La Resistencia является маргинальной группой, антисемитизм в Перу «присущ обеим идеологическим крайностям», а не только ультраправым. Он привел в пример Владимира Серрона, бывшего левого губернатора.

Общественная группа Еврейская ассоциация Перу опубликовала заявление, осуждающее нападения на Горрити.

«Мы категорически отвергаем преследование и угрозы, полные антисемитского расизма, которые группа людей недавно осуществила перед домом журналиста Густаво Горрити. Свобода слова — одна из основных ценностей нашего общества. В нашей стране царит поляризационный климат, и перуанцам необходимо искать пространство для диалога и взаимопонимания, для чего крайне важно искоренить расизм, физическое и словесное насилие», — написала группа.

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