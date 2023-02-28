Во Флориде дом престарелых осквернили изображением свастики

Полиция округа Палм-Бич, штат Флорида, проводит расследование после того, как свастика была нарисована баллончиком на стене здания в закрытом жилом комплексе для престарелых в Бока-Ратон.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что, в комплексе проживают преимущественно евреи.

Антисемитское граффити было обнаружено на стене здания Fanshaw J в Сенчури-Виллидж. По данным офиса шерифа округа Палм-Бич, в этом районе нет камер наблюдения. Также нет явившихся свидетелей инцидента.

«Кто-то нарисовал свастику на стекле. … В ответ полиция Бока-Ратон усиливает патрулирование синагог и других религиозных объектов в городе», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года еврейский ресторан в США разрисовали свастикой. Владелец веганского еврейского гастронома Ben&Esther’s Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана над изображением бабушки и дедушки Кинга была нарисована свастика.

Он добавил, что несколько недель назад окна входной двери ресторана были разбиты, и два дня подряд кто-то клеил их замки суперклеем.

Ранее мы рассказывали, что в кампусе американского штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц, а также на вывеске появилась фраза «Белая гордость по всей стране». По словам президента Калифорнийского государственного университета Роберта Нельсена, ему «грустно и противно» из-за этого инцидента.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», – добавил президент университета.

Также Курсор сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания.