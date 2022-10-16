Жуткая мобилизация: появилось видео с россиянином, убегающим от полицейских

В российском Санкт-Петербурге мужчина пытался убежать от правоохранителей, которые хотели ему вручить повестку.

Об этом сообщает SVTV.

Это произошло в воскресенье, 16 октября, во дворе ЖК «Ладожский парк». К задержанию россиянина привлекли два наряди полиции. В итоге россиянина словили.

Также «Курсор» сообщал, что Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь.

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