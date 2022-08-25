17-летний парень совершил одиночный кругосветный перелет и установил уникальный рекорд

16:13, Сегодня
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Фото: canva.com

Несовершеннолетний бельгийско-британский пилот Мак Резерфорд попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек, совершивший одиночный кругосветный перелет.

Удивительное путешествие Резерфорда началось 23 марта этого года, когда ему было всего 16 лет. В тот день он вылетел из столицы Болгарии, Софии, на быстром и сверхлегком самолете Shark, который слегка переоборудовали и добавили дополнительный топливный бак.

Об этом сообщает The Guardian.

Уже 24 августа, спустя 5 месяцев, энтузиаст завершил грандиозный полет приземлился в том же месте. Ему уже исполнилось 17 лет и он стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет.

За этот период Мак дважды пересек экватор и пролетел через 52 страны на 5 континентах. Его путь пролегал через Африканский континент и регион Персидского залива в Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Далее он пересек северную часть Тихого океана на Аляску и направился вдоль западного побережья США в Мексику, после чего вновь отправился на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу.

«Этим путешествием я также пытаюсь показать, что молодые люди могут изменить мир к лучшему: вам не нужно быть 18-летним, чтобы сделать что-то особенное – просто иди к своим мечтам, и они в конце концов сбудутся», – поделился 17-летний.

Рекордсмен отметил многие трудности на своем пути. В частности, у него были проблемы с техникой и документами, закрытыми аэропортами в Индии, ужасной жарой в Дубае, песчаными бурями в Судане и муссонными дождями. Однако, самое сложное – приземление на заброшенном тихоокеанском острове во время 11-часового перелета через Берингово море.

Родственники Резерфорда рассказали, что он воплотил свою мечту, которая его посетила еще в 3-летнем возрасте. Год за годом он упорно к ней шел и уже в 15 лет получил звание самого молодого квалифицированного пилота на Земле.

Ранее «Курсор» рассказывал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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