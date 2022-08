17-летний парень совершил одиночный кругосветный перелет и установил уникальный рекорд

Удивительное путешествие Резерфорда началось 23 марта этого года, когда ему было всего 16 лет. В тот день он вылетел из столицы Болгарии, Софии, на быстром и сверхлегком самолете Shark, который слегка переоборудовали и добавили дополнительный топливный бак.

Об этом сообщает The Guardian.

Уже 24 августа, спустя 5 месяцев, энтузиаст завершил грандиозный полет приземлился в том же месте. Ему уже исполнилось 17 лет и он стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет.

За этот период Мак дважды пересек экватор и пролетел через 52 страны на 5 континентах. Его путь пролегал через Африканский континент и регион Персидского залива в Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Далее он пересек северную часть Тихого океана на Аляску и направился вдоль западного побережья США в Мексику, после чего вновь отправился на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу.

Mack Rutherford, 17, took off from Sofia in Bulgaria on 23 March this year and flew to Italy and Greece, before navigating Asia, Africa, the US and two oceans.

— Sky News (@SkyNews) August 25, 2022