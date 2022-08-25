17-летний парень совершил одиночный кругосветный перелет и установил уникальный рекорд

Удивительное путешествие Резерфорда началось 23 марта этого года, когда ему было всего 16 лет. В тот день он вылетел из столицы Болгарии, Софии, на быстром и сверхлегком самолете Shark, который слегка переоборудовали и добавили дополнительный топливный бак.

Об этом сообщает The Guardian.

Уже 24 августа, спустя 5 месяцев, энтузиаст завершил грандиозный полет приземлился в том же месте. Ему уже исполнилось 17 лет и он стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет.

За этот период Мак дважды пересек экватор и пролетел через 52 страны на 5 континентах. Его путь пролегал через Африканский континент и регион Персидского залива в Индию, Китай, Южную Корею и Японию. Далее он пересек северную часть Тихого океана на Аляску и направился вдоль западного побережья США в Мексику, после чего вновь отправился на север вдоль восточного побережья США в Канаду и через Атлантический океан в Европу.

Mack Rutherford, 17, took off from Sofia in Bulgaria on 23 March this year and flew to Italy and Greece, before navigating Asia, Africa, the US and two oceans. Read more: https://t.co/6linq7iU6v pic.twitter.com/tot3gRhUMj — Sky News (@SkyNews) August 25, 2022

«Этим путешествием я также пытаюсь показать, что молодые люди могут изменить мир к лучшему: вам не нужно быть 18-летним, чтобы сделать что-то особенное – просто иди к своим мечтам, и они в конце концов сбудутся», – поделился 17-летний.

Рекордсмен отметил многие трудности на своем пути. В частности, у него были проблемы с техникой и документами, закрытыми аэропортами в Индии, ужасной жарой в Дубае, песчаными бурями в Судане и муссонными дождями. Однако, самое сложное – приземление на заброшенном тихоокеанском острове во время 11-часового перелета через Берингово море.

Родственники Резерфорда рассказали, что он воплотил свою мечту, которая его посетила еще в 3-летнем возрасте. Год за годом он упорно к ней шел и уже в 15 лет получил звание самого молодого квалифицированного пилота на Земле.

Ранее «Курсор» рассказывал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.