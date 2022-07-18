Израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде

Пловец Яаков Томаркин стал первым, кто выиграл одну и ту же дисциплину в трех Маккабиадах подряд: «Я до сих пор взволнован и счастлив участвовать в соревнованиях в нашем домашнем бассейне», — заявил он.

Яаков Томаркин выиграл финал в заплыве на 200 метров на спине и стал первым пловцом, одержавшим три победы подряд на Маккабиаде в одной дисциплине. На сегодняшний день единственным пловцом, добившимся подобного результата, является Энди Мораз.

Томаркин, выигравший со временем 2:03,52 минуты, сказал в конце: «Я очень рад выиграть 200 метров на спине в третий раз подряд на Маккабиаде и стать первым в истории мужчиной, которому это удалось. Это мое четвертое участие в «Маккабиаде», и я до сих пор взволнован и счастлив участвовать в соревнованиях в нашем домашнем бассейне».

Вчера вечером мы получили первый рекорд соревнований на Маккабиаде, который установил американец Калеб Кравиц в заплыве на 800 м вольным стилем. Кравиц установил результат 8:08,69 минуты и побил рекорд, принадлежавший нынешнему председателю ассоциации плавания Микки Халике. В женском зачете эту дисциплину выиграла Орин Геблан с результатом 9:03,19 минуты.

Курсор ранее писал, что спортсменам Маккабиады обещают особые льготы в случае репатриации. Министерство алии и интеграции заявило, что для спортсменов Маккабиады, которые после завершения соревнований решат иммигрировать в Израиль, разработан специальный пакет льгот.