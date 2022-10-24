18 раз обернуть Землю: в океан попадает огромное количество лески

В океан попадает огромное количество оторванных или утерянных рыболовецких снастей, которые приводят к гибели живых обитателей морского дна.

Спустя 65 лет потерянных рыболовных снастей в океане будет угрожающее количество.

Миллиарды крючков и сотни тысяч километров лески из сетей ежегодно попадают в океан в результате ловли рыбы, особенно в промышленных масштабах, пишет Science Alert.

Утерянные снасти продолжают дрейфовать в океане, а из-за них погибают тысячи беспомощных морских обитателей.

Группа ученых из Университета Тасмании подсчитали, сколько сотен тысяч километров лески ежегодно попадает в океан, и ужаснулись

Ученые обратились к самим рыбака, опросив около пятисот рыбаков из семи стран. Все они рассказали о количестве утерянных рыболовных снастей, особенностях их использования и факторах, которые способствуют такому загрязнению океана.

Результаты опроса показывают, что ежегодно в океане «теряется» столько рыболовной лески, что ей можно было бы 18 раз опоясать планету. Если загрязнение будет продолжаться такими же темпами, то всего через 65 лет на дне океана окажется столько лески и сетей, что их вполне хватило бы, чтобы покрыть всю поверхность нашей Земли.

В ходе исследования ученые обнаружили, что на потери влияли типы используемых морских судов. Например, небольшие рыболовные судна теряют больше снастей — предположительно, это связано с тем, что более крупные суда лучше оснащены. Также ученые выяснили, что траловые сети чаще теряются достигая дна, чем когда их используют на меньших глубинах.

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