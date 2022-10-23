Из-за войны в Черном море погибло более 50 тысяч дельфинов

Дельфины страдают от присутствия большого количества кораблей в Черном море, которые своими приборами разрушают эхолокационные способности животных.

Из-за российского вторжения, повлекшего военные действия в акватории Черного моря, катастрофически сократилась популяция дельфинов.

По словам доктора биологических наук Ивана Русева, в Черном море погибло около 50 000 дельфинов, сообщает yuzhne.city.

Биолог рассказал, что в юго-западной части Черного моря находится множество военных кораблей, включая подводные лодки, они постоянно маневрируют, приближаясь к берегу на расстояние около 100 метров.

Сонары кораблей как раз и привели к гибели дельфинов. Мощные звуковые сигналы от кораблей пугали китообразных: китов и дельфинов, использующих один и тот же мощный эхолокационный прибор.

Иван Русев пояснил: «Все эти надводные и подводные корабли издают мощные сигналы и полностью уничтожает внутреннее ухо дельфинов и китообразных. В итоге напуганные дельфины тратят почти 60% своей энергии на эхолокацию, а также прием и передачу сигналов. В итоге дельфины больше не способны ориентироваться в пространстве, плавая практически вслепую, и могут натыкаться на мины».

На побережье Украины, Болгарии и Румынии было найдено 2 500 погибших млекопитающих. При этом на берег, согласно международным исследованиям, море выбрасывает только 5% мертвых дельфинов.

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