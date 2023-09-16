72-летняя японка, которая выглядит на 40, рассказала свой секрет - всего одна домашняя процедура

Дерматолог уверяет, что омолодить вашу внешность помогут.. шкурки бананов.

Японский дерматолог Мамина Турегано рассказала о секретах прекрасного внешнего вида своей 72-летней мамы. Женщина выглядит лет на 40 и на ее лице незаметно никаких признаков возрастной пигментации или обвисшей кожи. Сама она говорит, что выглядеть так, ей помогают шкурки бананов.

Об этом пишет Еxpress.

Теругано отмечает, что ее мама Мичико протирает кожурой от банана лицо и руки каждый день вот уже десяток лет. Больше женщина ничего с лицом не делает и не пользуется услугами косметологов.

Врач обращает внимание всех женщин на то, что фрукты, а особенно бананы, действительно очень полезны для кожи. Их стоит использовать в домашних масках для лица, чтобы улучшить состояние кожи. Они не уступают многим дорогим косметическим средствам, говорит она. Ведь бананы богаты питательными веществами, в частности калием, витаминами А, С, Е, витаминами группы В, цинком и аминокислотами.

Они тонизируют и подтягивают кожу, увлажняют ее. Это также одновременно мягкое отшелушивание, борьба с морщинами и выравнивание тона кожи, говорит специалист.

Лучше всего использовать кожуру спелых, но не переспевших бананов. Сам плод при этом, пока вы держите такую маску на лице, стоит съесть. В бананах много магния, который важен для сердца, мышц и костей, а также железа, марганца и меди, участвующей в синтезе эритроцитов. Плод содержит клетчатку и витамины. Он налаживает пищеварение и ускоряет вывод токсинов.

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