ООН: Тепловые волны не прекратятся еще 40 лет

Во Всемирной метеорологической организации ООН считают, что тенденция на тепловые волны, как сейчас, будет продолжаться по крайней мере, до 2060-х годов.

Жара, подобная той, что охватила Западную Европу, становится все более частой, и эта тенденция сохранится, по крайней мере, до 2060-х годов, заявляет Организация Объединенных Наций.

По мнению Всемирной метеорологической организации ООН, нынешняя тепловая волна должна стать тревожным сигналом для стран, выбрасывающих в атмосферу все больше углекислого газа.

«Они становятся все более частыми, и эта негативная тенденция будет продолжаться… по крайней мере, до 2060-х годов, независимо от наших успехов в усилиях по смягчению последствий изменения климата», — заявил глава ВМО Петтери Таалас на пресс-конференции в Женеве.

«Благодаря изменению климата мы начали бить рекорды… В будущем подобные тепловые волны станут нормой, и мы увидим еще более сильные экстремальные явления», — добавляет он.

«Выбросы все еще растут, и поэтому нет уверенности, что мы увидим пик в 2060-х годах, если мы не сможем сдержать развитие этого роста выбросов, особенно в крупных азиатских странах, которые являются крупнейшими эмитентами».

«Курсор» писал ранее, чтобы жаркими летними днями не получить солнечный или тепловой удар, следует соблюдать определенные меры предосторожности. Летняя одежда должна быть по возможности из легких натуральных материалов — шелка, льна, хлопка.