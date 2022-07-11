Как легче переносить жару: важные советы экспертов

Для того чтобы жаркими летними днями не получить солнечный или тепловой удар, следует соблюдать определенные меры предосторожности.

Главное правило в жару — много пить, избегать жирных и соленых продуктов и правильно одеваться.

Об этом пишет rsute.

Для того чтобы жаркими летними днями не получить солнечный или тепловой удар, следует соблюдать определенные меры предосторожности. Летняя одежда должна быть по возможности из легких натуральных материалов — шелка, льна,хлопка.

Допустимы изделия из вискозы. Специалисты рекомендуют в летний период носить белую одежду или одежду светлых оттенков. Покрой ее должен быть свободным, не стесняющим движений, чтобы облегчить доступ воздушных потоков к поверхностям тела.

Очень кстати будет в жаркий солнечный день шляпа с широкими полями или панама. Они помогут защитить голову от палящих лучей солнца.

Желательно избегать длительного контакта с прямыми солнечными лучами. А в самый опасный промежуток времени – с 11 часов до 16 часов – лучше оставаться в помещении. Физические нагрузки под палящим солнцем однозначно противопоказаны.

В жару каждый час следует выпивать минимум по два-три стакана чистой воды, если приходится находиться под прямыми солнечными лучами или заниматься физическим трудом при высокой температуре. Нельзя допускать дефицита жидкости.

Отлично восстанавливает силы, утоляет жажду, бодрит минеральная вода с листочками мяты и лимоном. На два литра воды берут листиков десять мяты и один лимон.

В жаркие дни следует максимально облегчить рацион питания. Следует исключить из меню жирные, копченые, соленые блюда, полуфабрикаты и фастфуд. Побольше следует вводить в рацион овощей и фруктов, ягод.

В летний зной нужно стараться почаще принимать прохладный душ – это эффективный способ снизить температуру тела.

Не следует в жару пить кофеиносодержащие напитки, а также кофе. Они обезвоживают организм.

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