81-летний врач назвал 7 главных правил для сохранения острой памяти

Врач сам придерживается этих правил и рекомендует поступать так всем.

81-летний американский нейробиолог и автор 20 книг о человеческом мозге Ричард Рестак провел множество лет, помогая пациентам с проблемами памяти. Он назвал несколько важных правил, которые должны помочь людям помочь сохранить мозг в надлежащем состоянии на протяжении многих лет.

Об этом пишет Make It.

Читайте художественную литературу

Вы можете многому научиться из научно-популярных книг, однако они устроены как справочники с четко разделенными разделами и темами. Художественная литература требует от вас большей тренировки памяти, поскольку вы вынуждены читать ее от начала до конца и запоминать множество деталей, персонажей и сюжетных линий.

Посещайте выставки и музеи

Ричард Рестак любит ходить по выставкам и использует произведения культуры для тренировки своего мозга. Он рекомендует специальное упражнение по визуализации, которое делает сам. Если вы видите незнакомую картину, то внимательно старайтесь изучить ее детали, а затем описать картину, отведя от нее взгляд. По словам нейробиолога, данное упражнение заметно развивает способности головного мозга.

Правильная диета

Для того чтобы ваш мозг получал полезные микроэлементы, нужно правильно питаться. К счастью, здоровая для мозга диета не является очень дорогой и доступна человеку со средним доходом. Она должна включать в себя

Ягоды и бобы.

Цветные фрукты и овощи.

Белковая пища, в том числе и растительная.

Орехи

Масла

Продукты богатые клечаткой

Молочку

Спите днем

Дневной сон продолжительностью от 30 минут до полутора часов, между 13:00 и до 16:00, способствует также развитию памяти.

Несколько исследований также показали, что дневной сон может компенсировать плохой ночной. Если вы боретесь с бессонницей, дневной сон может повысить производительность вашего мозга. Ричард Рестак говорит.

Используйте воображение

Для того чтобы легче запоминать некоторую сложную для вас информацию, нейробиолог советует использовать визуальные образы. Попытайтесь найти забавные взаимосвязи между названием слова и каким-то фактом.

Делайте физические упражнения

Исследование с участием 82 872 добровольцев показало, что участники в возрасте 80 лет и старше, которые занимались физической активностью, имели меньший риск развития деменции даже по сравнению с более молодыми испытуемыми.

Даже простой переход от малоподвижного образа жизни к элементарной физической активности, такой как прогулки в парке, подъем по лестнице, зарядке влияет на вашу память в лучшую сторону.

Играйте в игры

Бридж, шахматы, шашки, го отлично подходят для тренировки памяти: чтобы преуспеть, вы должны оценивать предыдущие ходы, а также учитывать будущие последствия ваших решений. Также Ричард Рестак любит и советует коллективные игры по тренировке памяти.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.