Почему длительный сон опасен для здоровья

О том, что постоянное недосыпание сразу отражается на самочувствии и на состоянии здоровья знают все. Но не всем известно, то также опасно спать больше нормы.

Об этом сообщает ua-novosti.

Спать больше положенного времени — это тоже плохо, уверяют врачи. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

В исследовании принимали участие около 3 миллионов человек. Оказалось, что сон, который длится более 8 часов, повышает риск преждевременной смерти и сердечных приступов. Сон, продолжавшийся всего на час больше нормы, повышал риск общей смертности на 14%, на 2 часа больше – на 30%, а у тех, кто спит по 11 часов – практически на 50%. Помимо вышеперечисленного избыток сна может стать причиной набора веса. Это происходит потому, что в организме происходят изменения в гормональном фоне и клеточном обмене.

В связи с этим гормон голода грелин производится не в обычном режиме, а в три раза больше. Это приводит к перееданию. Ученые также отметили, что избыток сна может стать причиной появления сахарного диабета или болезни Альцгеймера и депрессии у людей. Кроме этого, есть риск, что их в течение дня будет сопровождать головную боль. Потому спать рекомендуется ровно 8 часов, потому что если сон продолжается меньше, это тоже вызывает определенные проблемы в организм.

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