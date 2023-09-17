Ученые выяснили, что популярный продукт может снизить уровень "плохого" холестерина на 70%

Правильное питание может свести к минимуму риски развития болезней сердечно-сосудистой системы. При этом важно, чтобы в вашем рационе регулярно был...

Частой причиной проблем с сердечно-сосудистой системой становится холестерин. Его нередко называют "тихим убийцей", так как проблема часто не имеет ярко выраженных признаков, но при этом существенно повышает риск инсульта или других болезней.

Об этом пишет Expresss.

Исследования показали, что для нормализации уровня холестерина очень полезна соя. Это очень полезный, легкий, но при этом питательный продукт, говорят эксперты. Помимо энергии она способна насытить ваш организм такими важными микро- и макронутриентами, как витамин К, витамины группы B, железо, магний, фосфор, цинк, марганец и медь, витамин Е.

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, показало, что потребление соевой муки, богатой белком B-конглицинином, может снизить уровень «плохого» холестерина в крови в кратчайшие сроки. Исследовательская группа подсчитала, что соевый продукт снижает высокий уровень холестерина и других липидов аж на 70 процентов.

Ученым удалось выяснить, что соя активно борется с холестерином благодаря высокому содержанию в бобах пептидов, которые высвобождаются во время пищеварения в желудочно-кишечном тракте.

Бобовое зерно также может снизить риск метаболических заболеваний, таких как жировая болезнь печени и атеросклероз, отмечают ученые.

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