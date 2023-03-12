99,9% людей дышат отравленным воздухом — ученые

Ученые из Университета Монаш в Австралии провели исследование, которое показало, что более 99,9% населения Земли дышит воздухом, содержащим более допустимой концентрации твердых частиц PM 2,5.

Об этом сообщает сообщает The Washington Post.

В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения безопасным считается воздух с концентрацией PM 2,5 не более 5 микрограмм на м3, но лишь 0,001% населения имеет возможность дышать таким воздухом. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости более эффективного сокращения основных источников загрязнения воздуха, включая выбросы от электростанций, промышленных объектов и транспортных средств.

«Неожиданный результат состоит в том, что почти во всех частях света средняя годовая концентрация PM 2,5 превышает нормы качества воздуха, рекомендованные ВОЗ», – сказал ведущий автор исследования Юмин Го.

Ученые обнаружили, что наиболее высокие уровни загрязнения воздуха были зафиксированы в Восточной и Южной Азии, а также в Северной Африке, и что в течение 70% дней в году по всему миру наблюдались уровни загрязнения, превышающие рекомендованные нормы. Однако исследование показало, что уровень твердых частиц снизился в Европе и Северной Америке благодаря законодательству и согласованным усилиям по уменьшению загрязнения.

В некоторых местах уровень загрязнения воздуха также был выше в зависимости от времени года, например, на северо-востоке Китая уровень твердых частиц увеличивался в зимнее время, возможно, из-за увеличения использования ископаемого топлива для отопления в холодные месяцы, а в странах Амазонии наблюдались более высокие уровни твердых частиц в августе и сентябре из-за использования подсечно-огневой обработки земли фермерами.

Исследование также подчеркнуло, что в 2019 году почти 7 миллионов человек умерли из-за загрязнения воздуха по всему миру, причем частицы PM2,5 размером до 2,5 микронов могут попадать в кровь и легкие и вызывать серьезные заболевания, включая онкологические. Рекомендуемый уровень PM2,5 ВОЗ был вдвое выше к 2021 году, и допустимые пределы уменьшены, чтобы стимулировать сокращение загрязнения.

Даже при предварительных стандартах ВОЗ только 1,8% дышат чистым воздухом, а многие ученые считают, что даже незначительные концентрации загрязнения воздуха могут негативно влиять на здоровье людей, поскольку безопасного уровня загрязнения воздуха не существует.

Читайте также: на Земле остался только один процент территории с чистым воздухом — исследование.