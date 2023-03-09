На Земле остался только один процент территории с чистым воздухом — исследование

Ни для кого не секрет, что загрязнение воздуха является серьезной проблемой, стоящей сегодня перед миром. Но насколько серьезной? Новое исследование глобальных ежедневных уровней загрязнения воздуха показывает, что вряд ли где-либо на Земле можно спастись от грязного воздуха.
Об этом пишет портал Новости N.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, около 99,82% территории земного шара подвержено воздействию концентрации твердых частиц 2,5 (PM2,5) — мельчайших частиц в воздухе, которые могут вызвать рак легких и сердечные заболевания, — превышающей предел безопасности, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. И только 0,001% населения земного шара дышит воздухом, который считается приемлемым.
Исследование, проведенное учеными из Австралии и Китая, показало, что на глобальном уровне более чем в 70% дней в 2019 году суточные концентрации PM2.5 превышали 15 микрограммов газообразного загрязнителя на кубический метр — рекомендуемый ВОЗ суточный предел. Качество воздуха вызывает особую тревогу в таких регионах, как Южная и Восточная Азия, где более чем в 90% дней концентрация PM2.5 превышала пороговое значение в 15 микрограммов.
Хотя любое количество PM 2.5 вредно, ученые и регулирующие органы, как правило, меньше обеспокоены ежедневным уровнем, чем хроническом воздействием.
«В то время как ученые и чиновники общественного здравоохранения уже давно знают об опасности — от загрязнения воздуха ежегодно умирает 6,7 миллиона человек, причем почти две трети преждевременных смертей вызваны мелкодисперсными частицами, — количественная оценка глобального воздействия PM2,5 была сложной задачей из-за отсутствия станций мониторинга загрязнения», — говорится в статье.
Как сообщал Курсор, ученые выяснили, что грязный воздух портит кости.
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