Алкоголь в умеренных количествах может ускорять развитие опасной болезни

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест утверждают, что употребление алкоголя даже в умеренных количествах может ускорять развитие болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает Medical Express.

В рамках исследования на мышах было установлено, что алкогольные напитки усиливают атрофию мозга, то есть отмирание клеток, а также негативно влият на метаболизм мозга. В течение 10 недель грызунам давали по выбору воду или алкоголь.

По итогу у мышей возросла тревожность и ухудшилась память. В то же время резкий отказ от алкоголя также может повлиять негативно на здоровье человека, потому что в организме начинается формирование амилоидных бляшек из токсичных белков, скапливающихся в случае болезни Альцгеймера.

Также ученые заявили, что умеренное употребление алкоголя повышает уровень сахара в крови и маркеров резистентности к инсулину, что может влиять на развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также «Курсор» сообщал, как употребление алкоголя во время беременности связано с изменениями лица ребенка.