Ученые рассказали, как употребление алкоголя во время беременности связано с изменениями лица ребенка

Употребление алкоголя оказывает пагубное влияние на организм человека.

По данным CDC, чрезмерное употребление алкоголя может привести к развитию хронических заболеваний и других серьезных проблем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, заболевания печени и проблемы с пищеварением. Тем не менее, новое исследование показало, что даже небольшое количество алкоголя во время беременности связано с необратимыми изменениями черт лица ребенка и, возможно, его когнитивных способностей.

Согласно отчету Science Alert, голландские исследователи использовали 3D-изображения и другие методы для изучения 200 черт лица более чем 5600 детей школьного возраста. Они обнаружили различия между детьми матерей, которые употребляли алкоголь во время беременности, и детьми, чьи матери не употребляли алкоголь.

Исследование, которое анализировало связь между пренатальным воздействием алкоголя и формой лица детей и было опубликовано в Oxford Academic Journal, показало, что употребление всего 12 граммов алкоголя в неделю, или один стандартный напиток, было связано с долгосрочными изменениями лица ребенка.

Согласно убедительному заявлению исследователей, результаты этого исследования показывают, что потребление алкоголя матерью от низкого до умеренного за три месяца до и во время беременности связано с внешним видом детей.

«Наше исследование предполагает, что женщины, которые беременны или хотят забеременеть в ближайшее время, должны бросить пить за несколько месяцев до зачатия и полностью во время беременности, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья потомства», — пишут исследователи.

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