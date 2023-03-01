Аматор-охотник за окаменелостями открыл новый вид гигантского буревестника

В Новой Зеландии аматору в поисках окаменелостей удалось найти останки, которые принадлежат ранее неизвестному виду вымершего гигантского буревестника.

Об этом сообщает Smithsonian magazine.

Любитель-охотник за окаменелостями Алистер Джонсон в 2017 году нашел череп, а уже спустя два года верхнюю кость крыла. Оба открытия были совершены на пляжах Таранаки – западное побережье Северного острова, который расположен возле Тасманового моря.

Открытый вид животного назвали M. tinae, как напоминание о возлюбленной Джонсона, которая умерла несколько лет назад. У специалистов есть предположение, что M. tinae был немного меньше своих современных родственников.

Дело в том, что у южного гигантского буревестника и северного гигантского буревестника может быть размах крыльев до 2 метров, что примерно на 50 сантиметров превышает размах крыльев M. tinae.

New paper — new extinct species of the giant petrel, Macronectes tinae, from the Pliocene Tangahoe Formation of NZ — specimen discovered, collected, and prepared by amateur collector Alastair Johnson, just published by my kiwi colleague @TennysonAlan https://t.co/ut3KaFrIaY pic.twitter.com/LkWzsm3WPv — Robert Boessenecker, Doctor of Whaleontology™️ (@CoastalPaleo) February 2, 2023

Это открытие является важным для ученых, потому что преимущественно нынешние виды буревестников чуть меньше уток, но два гигантских вида выделяются. Открытие более миниатюрного вида гигантских буревестников указывает на то, что эти птицы в процессе эволюции приобретали все большие размеры.

Размер – не единственная отличительная черта гигантских буревестников, потому что также они характеризуются перепончатыми лапами и крепкими ногами. Это позволяет им проще передвигаться по суше и лакомиться тушками.

Другие буревестники в то же время охотятся, когда летают или плавают в океане. Есть версия, что, вслед за современными гигантскими буревестниками, у M. tinae не было страха перед тем, чтобы слегка испачкаться в процессе охоты. Он мог пользоваться своим острым крючковатым клювом, который позволял ему отрывать куски плоти от падали.

Также исследование показало, что у ранее неизвестного науке вида было более темное перо, чем у его современных родственников. Дело в том, что в эпоху плиоцена, когда эти птицы жили, температура была более высокой, чем в наше время.

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