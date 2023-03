Аматор-охотник за окаменелостями открыл новый вид гигантского буревестника

В Новой Зеландии аматору в поисках окаменелостей удалось найти останки, которые принадлежат ранее неизвестному виду вымершего гигантского буревестника.

Об этом сообщает Smithsonian magazine.

Любитель-охотник за окаменелостями Алистер Джонсон в 2017 году нашел череп, а уже спустя два года верхнюю кость крыла. Оба открытия были совершены на пляжах Таранаки – западное побережье Северного острова, который расположен возле Тасманового моря.

Открытый вид животного назвали M. tinae, как напоминание о возлюбленной Джонсона, которая умерла несколько лет назад. У специалистов есть предположение, что M. tinae был немного меньше своих современных родственников.

Дело в том, что у южного гигантского буревестника и северного гигантского буревестника может быть размах крыльев до 2 метров, что примерно на 50 сантиметров превышает размах крыльев M. tinae.

New paper — new extinct species of the giant petrel, Macronectes tinae, from the Pliocene Tangahoe Formation of NZ — specimen discovered, collected, and prepared by amateur collector Alastair Johnson, just published by my kiwi colleague @TennysonAlan https://t.co/ut3KaFrIaY pic.twitter.com/LkWzsm3WPv

— Robert Boessenecker, Doctor of Whaleontology™️ (@CoastalPaleo) February 2, 2023