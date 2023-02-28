Ученые нашли в россии прекрасно сохранившегося древнего медведя, которому 3,5 тысячи лет

На Большом Ляховском острове (Восточная Сибирь, *рф) на поверхности из-за таяния льда появился мумифицированный бурый медведь, живший более 3,5 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Arkeo News.

Тушу животного нашли оленеводы в 2020 году, торчащей из вечной мерзлоты. Найденную мумию животного назвали Эфирианский бурый медведь, потому что ее нашли к востоку от реки Большой Этерикан.

«Эта находка абсолютно уникальна: полная туша древнего бурого медведя», — сказал Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Лазаревского музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутске.

Экстремальные температуры помогли сохранить мягкие ткани медведя, а также остатки его последней еды — птичьих перьев и растений — на 3460 лет. Рост медведя составляет 1,55 метра, а вес – 78 килограммов.

Исследователи изучили мозг и внутренние органы медведя, а также провели клеточные, микробиологические, вирусологические и генетические исследования после успешного вскрытия толстой шкуры медведя.

«Впервые в руки ученых попала туша с мягкими тканями, что дало нам возможность изучить внутренние органы и изучить мозг. Генетический анализ показал, что медведь по митохондриальной ДНК не отличается от современного медведя с северо-востока россии — Якутии и Чукотки», — сказал Чепрасов.

По его словам, этому животному было 2-3 года. Оно скончалось от травмы позвоночника.

Неизвестно, как именно медведь попал на остров, который сейчас отделен от материка проливом протяженностью 50 километров. Возможно, он пересек лед, переплыл, или остров все еще мог быть частью материка.

3500-Year-Old Perfectly Preserved Ancient Frozen Bear Found In Siberianhttps://t.co/y7NWEDzVmH pic.twitter.com/VJRBEqeCrO — ETV Andhra Pradesh (@etvandhraprades) February 28, 2023

Также «Курсор» сообщал, что ученые нашли в Израиле доказательства черепной хирургии бронзового века.

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