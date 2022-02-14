Американские ученые создали биоробота из клеток сердечной мышцы человека

Специалисты из Гарвардского университета, а также Университета Эмори спроектировали и создали первую полностью автономную рыбу-биоробота, которая состоит из человеческих клеток сердечной мышцы, бумаги и гидрогеля.
Получившееся изобретение весит всего 25 миллиграммов и способно воссоздавать мышечные сокращения сердца, которые позволяют ему плавать в воде.
Сообщается, что биоробот спроектирован таким образом, что при движении имитирует движение рыбки Данио.
Во время тестов устройство полностью автономно проработало в течение 108 дней.
По словам специалистов, работающих над созданием уникального изобретения, их технология может послужить не только в качестве фундамента для создания подобных сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств, но также улучшить понимание работы сердечной мышцы у человека.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик.
Ученые заявили, что галактики нередко сливаются, сталкиваются или проходят мимо друг друга, но такое видимое и динамичное взаимодействие удается запечатлеть редко.
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