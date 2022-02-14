Американские ученые создали биоробота из клеток сердечной мышцы человека

Гарвардские ученые создали первую автономную биогибридную рыбу из клеток сердечной мышцы. По их задумке, технология может служить не только фундаментом для создания сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств, но и улучшить понимание работы сердца у человека.

Специалисты из Гарвардского университета, а также Университета Эмори спроектировали и создали первую полностью автономную рыбу-биоробота, которая состоит из человеческих клеток сердечной мышцы, бумаги и гидрогеля.

Получившееся изобретение весит всего 25 миллиграммов и способно воссоздавать мышечные сокращения сердца, которые позволяют ему плавать в воде.

Сообщается, что биоробот спроектирован таким образом, что при движении имитирует движение рыбки Данио.

Во время тестов устройство полностью автономно проработало в течение 108 дней.

По словам специалистов, работающих над созданием уникального изобретения, их технология может послужить не только в качестве фундамента для создания подобных сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств, но также улучшить понимание работы сердечной мышцы у человека.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик.

Ученые заявили, что галактики нередко сливаются, сталкиваются или проходят мимо друг друга, но такое видимое и динамичное взаимодействие удается запечатлеть редко.

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