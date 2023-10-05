Американские ученые выяснили, как время приема пищи влияет на вес

Оказывается, есть на ночь не так уж вредно для фигуры, как считалось ранее.

Ученые Медицинской школы Джона Хопкинса в США в ходе ряда исследований смогли доказать, что время приема пищи оказывает большого влияния на вес, а калории полученные в любое время суток воспринимаются организмом одинаково.

Об этом пишет CNN.

В рамках исследования ученые наблюдали за порциями и временем приема пищи 547 человек, а также следили за их здоровьем и весом. Полученные данные не выявили явной зависимости между временем приема пищи и массой тела.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что результаты этого исследования следует интерпретировать с осторожностью. Профессор науки и политики питания из Университета Тафтса, Элис Лихтенштейн, подчеркнула, что не существует универсальной стратегии питания, которая подходила бы всем. Когда речь идет о питании и здоровом образе жизни, каждый организм уникален.

Лихтенштейн отметила, что поддержание здоровой диеты и физической активности может помочь снизить риск развития различных заболеваний, таких как диабет, хроническая почечная болезнь, обструктивная болезнь легких и гипертония. Она также подчеркнула, что важно включать в рацион фрукты и овощи и поддерживать активный образ жизни.

В конечном итоге, для контроля веса не существует универсальной формулы. То, что работает для одного человека, может оказаться неэффективным для другого. Подход к питанию должен быть индивидуальным и учитывать особенности каждого организма.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.