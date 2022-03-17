Американский астронавт вернется на Землю в российской капсуле

Американский астронавт отправится обратно на Землю в российской капсуле, несмотря на опасения, что россия могла отказать ему в возврате из-за политической ситуации.

Американский астронавт вернется на Землю на российской капсуле, несмотря на опасения, что русские могли оставить его в космосе.

В течение нескольких недель существовали опасения, что астронавт Марк Ванде Хей, который прожил на борту Международной космической станции (МКС) 355 дней, может застрять в космосе из-за политических потрясений, связанных с вторжением россии* в Украину.

Однако теперь американский астронавт должен отправиться на российской капсуле в Казахстан вместе с двумя российскими космонавтами.

Руководитель программы Международной космической станции (МКС) НАСА Джоэл Монтальбано подтвердил, что Ванде Хей вернется на Землю.

«Мы находимся на связи с нашими российскими коллегами. В этом нет ничего страшного», — сказал он.

Он добавил, что пока все находящиеся на борту МКС обращают внимание на события, происходящие внизу, они продолжают работать вместе на борту космической станции.

55-летнему Ванде Хею в настоящее время принадлежит рекорд по наибольшему количеству дней, проведенных в открытом космосе.

Курсор ранее писал, что остатки китайской ракеты, зависшей в космосе, врезались в Луну. По предварительным оценкам, остатки китайской ракеты, зависшей в космосе, попали в Луну. Через несколько недель ученые оценят нанесенный ущерб, но он, скорее всего, будет минимальным. Это первый случай падения космического мусора на поверхность Луны.

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