Ученые: остатки китайской ракеты, зависшей в космосе, врезались в Луну

По предварительным оценкам, остатки китайской ракеты, зависшей в космосе, попали в Луну. Через несколько недель ученые оценят нанесенный ущерб, но он, скорее всего, будет минимальным. Это первый случай падения космического мусора на поверхность Луны.

Утром 4 марта ученые подтвердили, что обломки ракеты врезались в поверхность Луны. Повреждение произошло в кратере, известном как «Герцперунг», который находится на обратной стороне Луны, поэтому его нельзя было увидеть с Земли.

Вышедшая из-под контроля ракета была обнаружена 7 лет назад в рамках поиска астероидов, которые могут представлять опасность для Земли.

Ученые поясняют, что это первый случай столкновения космического мусора с поверхностью Луны. В течение нескольких недель станет ясной степень повреждения приземного слоя на Луне, но ожидается, что она будет небольшой.

Астроном и космический эксперт Билл Грей, который расследовал это дело, сказал, что плавучий объект был впервые обнаружен в рамках поиска астероидов, которые могут представлять опасность для Земли.

Источником космического мусора, упавшего на Луну, по-видимому, была китайская ракета под названием «Великий поход 3С», запущенная в рамках китайской миссии на Луну «Чанъэ 5-Т1».

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