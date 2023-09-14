Американский диетолог рассказала, как кофе помогает избавиться от лишнего веса

Этот напиток ускоряет метаболизм и дает энергию

Кофе является невероятно вкусным и полезным напитком, который содержит множество полезных свойств, в частности он может поспособствовать похудению, потому что подавляет уровень голода.

Об этом рассказала американский диетолог Лаура Бурак, передает Medicalanswers.

По словам специалиста, кофеин, содержащийся в напитке подавляет аппетит и облегчает поддержание здоровой диеты.

"Это тоже жидкость, которая, как и вода, помогает наполнять ваш желудок и, следовательно, может помочь вам есть более подходящее количество пищи, если вы хотите похудеть", — отметила Лаура Бурак.

Помимо того, этот бодрящий напиток ускоряет метаболизм и дает энергию. Первое свойство помогает вам быстрее избавиться от лишнего веса, а второе — есть меньше углеводной пищи.

"Курсор" писал ранее, что как правильно хранить кофе, чтобы он не лишился своего аромата и свойств. На самом деле, любой вид кофе необходимо правильно хранить, чтобы как можно дольше наслаждаться вкусным и ароматным напитком.